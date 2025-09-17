Las calles se engalanan para la procesión del Cristo del Valle en Navaconcejo

Emilio Llorente Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La población ballenata engalanó sus calles principales para recibir la procesión del Santísimo Cristo del Valle que no salía de su ermita desde 2019. Las fiestas del Cristo comenzaron el viernes con el pregón de Faustino Rozalén Martín, que fue maestro del colegio público Manuel Mareque en los años 80.

El domingo, día grande del Cristo, a las 7.00 horas, hubo rosario de la Aurora y posterior chocolate con churros. A las 11.00 horas fue la santa misa en la iglesia parroquial, en vez de en su ermita junto al río, por ser Año Jubilar. Las coplas al santo fueron cantadas por el coro parroquial que dirige Elvira Sánchez. La expectación era máxima en la explanada del templo y, con los acordes de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, los organizadores de portar la imagen en la cruz ,junto a autoridades civiles y religiosas, iniciaron el recorrido por las calles céntricas engalanadas con motivos ornamentales. El pueblo se volcó con el acontecimiento hasta la llegada a la ermita, donde fue entronizado hasta la próxima ocasión.

