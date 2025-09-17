HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Procesión del Cristo de Navaconcejo. E. B.

Las calles se engalanan para la procesión del Cristo del Valle en Navaconcejo

Emilio Llorente

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

La población ballenata engalanó sus calles principales para recibir la procesión del Santísimo Cristo del Valle que no salía de su ermita desde 2019. Las fiestas del Cristo comenzaron el viernes con el pregón de Faustino Rozalén Martín, que fue maestro del colegio público Manuel Mareque en los años 80.

El domingo, día grande del Cristo, a las 7.00 horas, hubo rosario de la Aurora y posterior chocolate con churros. A las 11.00 horas fue la santa misa en la iglesia parroquial, en vez de en su ermita junto al río, por ser Año Jubilar. Las coplas al santo fueron cantadas por el coro parroquial que dirige Elvira Sánchez. La expectación era máxima en la explanada del templo y, con los acordes de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, los organizadores de portar la imagen en la cruz ,junto a autoridades civiles y religiosas, iniciaron el recorrido por las calles céntricas engalanadas con motivos ornamentales. El pueblo se volcó con el acontecimiento hasta la llegada a la ermita, donde fue entronizado hasta la próxima ocasión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay clientes que han llorado en la tienda al enterarse de que bajábamos la persiana»
  2. 2 Semana de aperturas en El Faro: estas son las dos nuevas tiendas que llegan al centro comercial
  3. 3 Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas: habrá transporte escolar
  4. 4 La Al-Mossassa se adelanta en Badajoz con un gran evento este fin de semana
  5. 5 El aviso de un técnico de emergencias sobre tomar queso antes de beber alcohol
  6. 6

    Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid
  7. 7

    El 60 cumpleaños de Ábalos: Sánchez, Marlaska, Montero y Bolaños en el restaurante de De Aldama
  8. 8

    El acusado de hacer trampas en una oposición defiende su valía: «Llevo 27 años trabajando en lo mismo»
  9. 9

    Cuarto día sin transporte escolar: los padres se plantan y no llevan a sus hijos al instituto
  10. 10 Muere Robert Redford a los 89 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las calles se engalanan para la procesión del Cristo del Valle en Navaconcejo

Las calles se engalanan para la procesión del Cristo del Valle en Navaconcejo