¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
CABEZUELA

Cabezuela del Valle de la bienvenida al otoño con la Caída de la Hoja

Emilio Llorente

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hoy sábado la villa de Cabezuela del Valle celebra una edición más de La Caída de la Hoja dentro del programa de la Otoñada Vallense 2025, que da la bienvenida a la estación.

Las actividades comenzarán con un mercado artesanal en la Plaza de Extremadura, habrá ambientación y recreaciones de de labores y trajes típicos en distintos cantillos y plazas de la Villa.

En la plaza Florencio Sánchez Pavón se expondrá la interesante muestra fotográfica 'Rincones para el recuerdo'. Las degustaciones de dulces y licores serán a las 12.00 horas en la plaza de la Iglesia y en el cantillo de la aldea. La villa se ambientará con música popular folclórica a cargo de los Danzantes de Paloteo de Guijo de Santa Bárbara y los Coros y Danzas Los Jarentinos de Jaraíz de la Vera que harán rondas por las calles del casco antiguo.

Habrá un desfile sobre la evolución del traje típico local a cargo de la asociación cultural local El Cantillo en la Plaza de la Iglesia. A continuación comida popular y al finalizar entrega de premios del Concurso de Balcones.

