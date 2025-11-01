Cabezuela del Valle de la bienvenida al otoño con la Caída de la Hoja
Emilio Llorente
Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00
Hoy sábado la villa de Cabezuela del Valle celebra una edición más de La Caída de la Hoja dentro del programa de la Otoñada Vallense 2025, que da la bienvenida a la estación.
Las actividades comenzarán con un mercado artesanal en la Plaza de Extremadura, habrá ambientación y recreaciones de de labores y trajes típicos en distintos cantillos y plazas de la Villa.
En la plaza Florencio Sánchez Pavón se expondrá la interesante muestra fotográfica 'Rincones para el recuerdo'. Las degustaciones de dulces y licores serán a las 12.00 horas en la plaza de la Iglesia y en el cantillo de la aldea. La villa se ambientará con música popular folclórica a cargo de los Danzantes de Paloteo de Guijo de Santa Bárbara y los Coros y Danzas Los Jarentinos de Jaraíz de la Vera que harán rondas por las calles del casco antiguo.
Habrá un desfile sobre la evolución del traje típico local a cargo de la asociación cultural local El Cantillo en la Plaza de la Iglesia. A continuación comida popular y al finalizar entrega de premios del Concurso de Balcones.