Bohonal de Ibor recuerda a Rosalía Cáceres en el tercer aniversario de su desaparición

La casa de la cultura de Bohonal de Ibor se quedó este sábado pequeña ante la presencia de decenas de vecinos y vecinas para mostrar ... su apoyo a los familiares de Rosalía Cáceres. Se cumplía el tercer aniversario de su desaparición. Nada se ha vuelto a saber de ella desde el 25 de mayo del 2020, cuando salió a dar un paseo por los alrededores de la población. También se han reunido para exigir que se retome la investigación hasta descubrir su paradero y terminar así con la pesadilla.

Antes estaba previsto realizar una caminata hasta el paraje donde se tuvo el último contacto, conocido como 'el rosal', pero se suspendió por la lluvia. Sí lo hicieron los familiares como un gesto simbólico renovando los carteles que anuncian su desaparición, para volver a decir que no la olvidan.

De hecho les resulta imposible, como se dijo en el acto en el que intervinieron representantes del Ayuntamiento y de distintas asociaciones locales, así como el párroco del pueblo. También el portavoz de la familia, Salvador Serrano, quien, con lágrimas en varios momentos, recordó que Rosalía «no está con nosotros y que, inexplicablemente, nadie conoce la causa, más allá de que un día de hace tres años algo o alguien le impidiera regresar a su casa. Y desde entonces la tragedia se cierne sobre nosotros sin posibilidad de luto, sin posibilidad de descanso».

Familiares de Rosalía acudieron al lugar donde se le perdió la pista.

Por ello pidió que se reanude la búsqueda, que «rescaten el caso del fondo del cajón donde está archivado, que se reactiven las investigaciones, que vuelvan con los medios necesarios y que no se escatimen recursos hasta que aclaren su desaparición. Hace ya mucho tiempo que nadie sale a buscarla, ya no hay batidas, no se revisan cunetas, no se miran pozos, no se traen medios técnicos ni humanos. El tiempo transcurre y ya no es noticia. Pero estamos aquí para recordarla, porque con su recuerdo permanente mantenemos la esperanza de encontrarla».

Asimismo agradeció el apoyo que brindan los bohonalos a la familia.

«Nunca podremos expresar con palabras lo que significa para nosotros el apoyo de los vecinos de este pueblo. Vuestra presencia aquí recuerda a todos su ausencia, sintiendo el calor de la gente que la quería. Y hablamos en pasado porque ni siquiera nos queda la esperanza de encontrar sus restos para alcanzar la paz que necesitamos, para que descanse y descansemos. Esa esperanza que en su día tuvimos, se convirtió hace ya tiempo en dolor, tristeza, desolación y pena, que han pasado a formar parte de nuestras vidas y con las que estamos obligados a convivir cada día».