¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
El Ayuntamiento de Coria lanza una campaña para apoyar al comercio local

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Coria, a través de la concejalía de Comercio, ha puesto en marcha una campaña de sensibilización con motivo de esta celebración. Con esta iniciativa, que lleva el lema 'Se vende, se alquila', el equipo de Gobierno pretende concienciar a vecinos sobre la necesidad de apoyar al comercio local, un sector que forma parte esencial de la identidad, la economía y la vida social de la ciudad.

El mensaje busca provocar una reflexión visual y emocional, ya que muchos escaparates recuerdan el impacto del cambio de hábitos de consumo y de la competencia digital, pero también invitan a actuar para evitar que nuestras calles pierdan su vida y su carácter.

El concejal del área, Juan Manuel Gutiérrez, junto al dinamizador comercial, Ángel Corchero, ha destacado que se trata de una campaña con la que se pretende sensibilizar de la importancia de «comprar en el comercio local. Con ello, se está invirtiendo en la propia ciudad, en el empleo, en la cercanía, en la calidad y en el trato humano, además de, destacar la importancia de mantener vivo el tejido tradicional».

