HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza

Avanza la creación del Plan General de Redacción Urbana en Coria

Redacción

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento está trabajando en una serie de reuniones con técnicos, empresarios y asociaciones para la presentación y discusión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Estas reuniones están orientadas a informar y recoger las opiniones de los vecinos, asociaciones, y grupos de interés sobre el futuro desarrollo de la ciudad. Ayer se celebró la quinta reunión en la que se habló sobre las viviendas irregulares.

El Plan General es una herramienta fundamental para la planificación y ordenación del territorio, que define el uso del suelo, las infraestructuras y los servicios en la ciudad para los próximos años.

Con el fin de garantizar la participación activa de la ciudadanía en el proceso, se han programado diversas reuniones donde los responsables del plan han expuesto los aspectos clave del mismo y escuchado las sugerencias y preocupaciones de los participantes.

Conocer los proyectos

El objetivo de estas reuniones es proporcionar a todos los convocados la oportunidad de conocer en detalle los proyectos contemplados en el plan, así como contribuir con sus opiniones para que el desarrollo urbano sea el más adecuado a las necesidades de la comunidad.

El Ayuntamiento de Coria pretende con estas reuniones que este proceso de planificación sea lo más participativo posible y recalca que la colaboración de técnicos, empresarios y asociaciones es clave para construir

una ciudad que responda a las expectativas de todos.

Una vez finalizada esta fase, se expondrá a información pública.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  2. 2 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  3. 3 Ingresa en prisión un vecino de Guareña por tentativa de homicidio de dos jóvenes con una escopeta de caza
  4. 4 El escritor británico Ken Follett desvela el destino extremeño en el que pasa sus vacaciones
  5. 5 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  6. 6 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  7. 7

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  8. 8 CaixaBank pone a la venta una casa palacio en pleno casco histórico de Cáceres
  9. 9

    Los policías que ayudaron a salvar a un niño en Cáceres: «Respiraba mal, pero llegamos a tiempo al hospital»
  10. 10 Cuatro de los cinco detenidos por la muerte de un joven en Cáceres pasarán este lunes a disposición judicial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Avanza la creación del Plan General de Redacción Urbana en Coria