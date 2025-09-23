Avanza la creación del Plan General de Redacción Urbana en Coria

Redacción Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento está trabajando en una serie de reuniones con técnicos, empresarios y asociaciones para la presentación y discusión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Estas reuniones están orientadas a informar y recoger las opiniones de los vecinos, asociaciones, y grupos de interés sobre el futuro desarrollo de la ciudad. Ayer se celebró la quinta reunión en la que se habló sobre las viviendas irregulares.

El Plan General es una herramienta fundamental para la planificación y ordenación del territorio, que define el uso del suelo, las infraestructuras y los servicios en la ciudad para los próximos años.

Con el fin de garantizar la participación activa de la ciudadanía en el proceso, se han programado diversas reuniones donde los responsables del plan han expuesto los aspectos clave del mismo y escuchado las sugerencias y preocupaciones de los participantes.

Conocer los proyectos

El objetivo de estas reuniones es proporcionar a todos los convocados la oportunidad de conocer en detalle los proyectos contemplados en el plan, así como contribuir con sus opiniones para que el desarrollo urbano sea el más adecuado a las necesidades de la comunidad.

El Ayuntamiento de Coria pretende con estas reuniones que este proceso de planificación sea lo más participativo posible y recalca que la colaboración de técnicos, empresarios y asociaciones es clave para construir

una ciudad que responda a las expectativas de todos.

Una vez finalizada esta fase, se expondrá a información pública.

