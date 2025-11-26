HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Algunos participantes del aula de adultos. HOY

El aula de adultos de Trujillo cuenta con 70 personas inscritas

Javier Sánchez Pablos

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

El aula de adultos 'Francisca Pizarro Yupanki' ha iniciado el nuevo curso con 70 personas matriculadas repartidas en las diferentes enseñanzas que se imparten. Hay alumnado desde 18 hasta los 77 años. La mayoría de las modalidades establecidas tiene el plazo abierto de inscripción durante todo el curso. Las clases se imparten de lunes a jueves de 16.00 a 20.00 horas.

Una de esas enseñanzas es la de adquisición inicial de competencias básicas. También está el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años, así como la modalidad de Competencias básicas nivel 3, para preparar una prueba para la obtención del título de técnico de FP. Estas apuestas se unen al curso de alfabetización digital y la enseñanza de lengua y cultura para extranjeros niveles 1 y 2. No faltan las clases de inglés niveles 1 y 2 ni de digitalización aplicada al entorno profesional en las modalidades presencial y online. Estas propuestas se unen a la que más alumnado matriculado tiene. Es para obtener el título de Secundaria para mayores de 18 años.

hoy El aula de adultos de Trujillo cuenta con 70 personas inscritas

