La asociación de hostelería de Navalmoral elige presidente a Héctor Izquierdo

Miguel Ángel Marcos Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Héctor Izquierdo, gerente del bar Siglo 22, es el nuevo presidente de la Asociación de Hostelería, Navalhostel, tras la asamblea que el colectivo celebró días atrás, y en la que se trataron diversos temas de interés para el sector.

Completan la renovada directiva Sergio Martín (La Tasca de Amancio), como vicepresidente, Vely Silvente (Casa Candy), tesorera, Sonia López (Malusa Café), secretaria, y Ubaldo García (Suite 19), Pablo González (Pub Itaka) y Mauri (Restaurante Chulería), como vocales.

Entre los puntos más destacados se abordó la nueva ordenanza municipal de terrazas y veladores, «que será analizada en detalle junto al Ayuntamiento en los próximos días», avanzan.

Asimismo señalan que la asamblea se desarrolló en un ambiente de «colaboración y consenso» y que todas las decisiones se adoptaron por unanimidad.

«Los socios mostraron una gran implicación y entusiasmo para seguir trabajando en los futuros proyectos de la asociación, con el objetivo de fortalecer la hostelería local y promover la dinamización económica y social de Navalmoral», afirman.

Para terminar, desde Navalhostel hacen un llamamiento a todos los hosteleros y hosteleras locales que no pudieron asistir a la asamblea a «aunar esfuerzos en torno a la asociación, con el fin de afrontar un 2026 que se prevé complicado para el sector con una organización unida, representativa y fuerte».