Arranca el VIII Plan de Emprendimiento Local

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha puesto en marcha la octava edición del Plan de Emprendimiento Local 'En Malpartida', tras una reunión en la que se han adherido nuevas empresas, llegando ya a un total de 77, con el objetivo de fomentar el consumo local. Durante el encuentro se pusieron encima de la mesa las acciones enmarcadas en esta nueva campaña de una iniciativa que lleva celebrándose desde 2017 con el objetivo de apoyar a los empresarios locales, principalmente pequeñas empresas familiares y autónomos, para competir en los tiempos de la venta online y las grandes superficies. Para ello, se van a llevar a cabo campañas de promoción, sensibilización y formación con multitud de acciones.