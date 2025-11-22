HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ROBLEDOLLANO

Aprueban una nueva convocatoria de ayudas por valor de 1,3 millones

Eloy García

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

A 1,3 millones de euros asciende la cuantía total de las ayudas para proyectos productivos que acaba de aprobar la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas, Ibores y la Jara, Aprodervi, en la asamblea celebrada esta misma semana en Robledollano.

Este grupo de acción local, que engloba a 19 municipios, ha dado el visto bueno al texto que regirá la primera convocatoria de estas ayudas, enmarcadas dentro del nuevo programa de desarrollo de enfoque LEADER (PEPAC 2023/ 2027).

La reunión de la junta directiva también sirvió para analizar el cierre del anterior programa LEADER, con una ejecución y pago del 98%, cerca de 150 proyectos y más de 250 expedientes.

La asamblea concluyó abordando la certificación Starlight, la novena edición de Geodisea, la agenda del geoparque, acciones formativas en competencias digitales y la participación en la Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe.

