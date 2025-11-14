Aliseda celebra la Marcha Rosa contra el Cáncer
J. R. N.
Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00
Aliseda se viste hoy de rosa para caminar juntos contra el cáncer por la ruta de los murales, con salida a partir de las 17. ... 00 horas desde la Plaza Mayor. Todas aquellas personas que aún no tengan su camiseta rosa pueden adquirirla en Covirán, Spar, Alsara, Multitienda La Arracada, Panadería Barriga, Panadería Caballero, y en el Ayuntamiento, donde también se podrá encontrar el resto del merchandising solidario.
