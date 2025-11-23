Abierto el plazo para pedir las ayudas culturales y deportivas

Javier Sánchez Pablos Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Tras la aprobación en sesión plenaria, el Ayuntamiento ya tiene abierto los plazos para que las asociaciones deportivas y culturales presenten sus propuestas para optar a las subvenciones municipales, dentro del ejercicio económico de 2025. En ambos casos, esos plazos terminan el 2 de diciembre, según las bases de la convocatoria que ya se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia. Los colectivos interesados deberán estar legalmente constituidos e inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento.

Tanto los colectivos deportivos, como los culturales deberán presentar un proyecto de actuaciones a desarrollar durante el año en curso, junto a la solicitud. Igualmente, tendrá que estar cuantificado y presupuestado. Estas solicitudes se presentarán, preferiblemente, por medios electrónicas a través del Registro Electrónico General del Ayuntamiento. Una vez finalizado el proyecto, la entidad beneficiaria de la subvención deberá presentar antes del 30 de diciembre la justificación de la ayuda concedida.