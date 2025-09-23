Abierta la matrícula para el Centro de Educación de Adultos en Jaraíz de la Vera

Pedro D. Samino Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Ya está abierta la matrícula en el Centro de Educación de Personas Adultas. Para el curso 2025-2026 ha ofertado propuestas formativas gratuitas como el título de Educación Secundaria; Acreditación de Competencias Básicas; cursos de español, inglés e informática (capacitación digital); preparación a las pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Superior, así como para la obtención del Certificado Profesional Nivel 2 y de Cocina; además del correspondiente de Atención Sociosanitaria a Dependientes. Las clases son presenciales, de lunes a jueves, de 16.20 a 20.55 horas. Para más información, se puede llamar al teléfono 927 014 825.