3.600 euros en la cesta navideña de las tiendas de Malpartida de Cáceres
J. R. N.
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00
Desde el pasado lunes pueden retirarse las papeletas para participar en el sorteo de la Gran Cesta del Emprendimiento, valorada en 3.600 euros, ... que se enmarca en una campaña que pretende apoyar a los empresarios locales, principalmente empresas pequeñas y autónomos dedicados al comercio y al servicio, fomentando el consumo en el pueblo. La participación es gratuita para todos los clientes de las 58 empresas que forman parte de la campaña. El sorteo se realizará el 23 de diciembre en el Facebook del Ayuntamiento.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión