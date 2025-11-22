La zona infantil de avenida de los Deportes contará con toldo

E. Domeque Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha iniciado el proyecto de la instalación de toldos en el área infantil del parque de la avenida de los Deportes. Un proyecto que supondrá el entoldado de una superficie de 750 metros cuadrados y tendrá una inversión de alrededor de 140.000 euros.

Este proyecto se lleva a cabo gracias a la cofinanciación de la Diputación de Badajoz a través del Programa de Plan de Inversiones de grandes ciudades.

«Viene a responder a las necesidades planteadas por los ciudadanos», argumenta Rosa Chamizo, concejal de Urbanismo, que añade que supondrá «una mejora notable de esta zona que tiene una alta concurrencia por parte de niños y mayores».

Según explican desde el Ayuntamiento villanovense, la instalación de estos toldos «mejorará las condiciones de confort térmico, la seguridad y la habitabilidad de la zona durante los meses de mayor exposición solar».