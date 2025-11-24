HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Guareña

El XIII Fondo Urbano Solidario tendrá lugar el 19 de diciembre

P. Fernández

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Los organizadores del XIII Fondo Urbano Solidario 'Villa de Guareña' 2025, el Ayuntamiento y el servicio de dinamización deportiva de la mancomunidad integral de municipios Guadiana, lanzan la reglamentación de esta prueba deportiva final del año que se celebrará el 19 de diciembre de 2025 bajo la dirección deportiva de Rafael Sauceda Cerrato.

Se establecen varias categorías. El recorrido será totalmente urbano por piso asfaltado y adoquinado con la colaboración de: voluntarios de protección civil, club Maratón Guareña, dirección general de deportes de la Junta de Extremadura, alumnos de la actividad física y salud (2º Bachillerato del instituto Eugenio Frutos de Guareña), e Inquiba.

Los premios en metálico, serán los siguientes: para la carrera absoluta, tanto masculino como femenino, al primer clasificado 200 euros, segundo 100 y tercero 50, y para los tres primeros locales, tanto masculino como femenino, 50 euros.

Las inscripciones serán a tres euros para adultos, dos euros para juveniles, y un euro solidario.

hoy El XIII Fondo Urbano Solidario tendrá lugar el 19 de diciembre