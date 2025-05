Villarta no quiere perder bomberos forestales

«Que se vayan 7 trabajadores que eran fijos, que hacían vida aquí o cerca y gasto casi todo el año aquí, tiene un gran ... impacto para un pueblo de 415 vecinos. Que pase eso para sitios como Badajoz o Mérida, no, pero para Villarta de los Montes, sí». Antonio Chaves, alcalde de Villarta intenta echar mano de las comparaciones con la capital de Extremadura y la provincial para intentar justificar por qué este pueblo de La Sibera, en la punta más al este del mapa provincial, no acepta el plan de reordenación de recursos humanos que elabora la Junta dentro del Infoex. Un Plan, señala la Consejería de Agricultura, que persigue igualar - «una distribución adecuada», especifica- los medios disponibles en las zonas de la región donde más se necesita a trabajadores de la lucha y prevención de incedios y tiene el visto bueno inicial de los sindicatos. Villarta es uno de esos sitios en los que se contempla hacer cambios. Los bomberos lo ven bien, el pueblo, en palabras del alcalde, mal y se opone.

La situación de partida es que en Villarta de los Montes hay ahora un retén compuesto por 23 trabajadores fijos, continuos todo el año. Dentro de ese plan de reordenación de recursos, y atendiendo a la petición formulada por siete bomberos forestales, se ha previsto el «movimiento», esto es, traslado de 7 puestos «a fin de completar unidades de otras poblaciones que no llegan al mínimo establecido de 10 efectivos». Esos 7 trabajadores fijos se compensarán en gran medida co otros 6 que llegarán pero serán discontinuos, es decir, con seis meses al año, no el año entero.

Con estos movimientos, Villarta de los Montes queda con 16 puestos anuales, el máximo de efectivos establecidos para cualquier unidad del Plan Infoex, junto con Herrera del Duque, Plasencia, Valencia de Alcántara y Nuñomoral-Vegas de Coria, subraya el Ejecutivo regional a HOY.

«Hace tres años que no tenemos un fuego en Villarta y entre eso y la propia demanda legítima de cada trabajador de intentar conciliar la vida laboral y familiar siete hemos pedido acogernos a esa posibilidad de irnos a trabajar a otros municipios donde el Infoex tiene menos personal y, a la vez, está algo más cerca de nuestros pueblos», explica a este diario Tomás Gómez, bombero que lleva tres años en el retén de Villarta.

Es de Los Guadalperales, entidad local menor dependiente de Acedera, cerca de Navalvillar de Pela, en las Vegas Altas del Guadiana. Entre los Guadalperales y Villarta hay 95 kilómetros. «Soy bombero forestal por vocación y lo soy aquí en Extremadura porque me gusta trabajar en mi tierra. Pero mi deseo es cambiar de destino», resume Gómez, quien subraya que no es lógico que otros pueblos de La Siberia «tengan muchos menos bomberos que Villarta. En Castilblanco, por ejemplo, solo hay 8». En todo caso, «Villarta no se queda desmantelado porque siete hayamos pedido cambiar de lugar de trabajo. Eso es una exageración. Quizás lo que pretenden algunos en el pueblo es que las nuevas que se pondrán en marcha sean, sin más, para gente del pueblo», finaliza.

Para el regidor de Villarta, «aquí no nos sobra gente y si hay un retén con 23 bomberos para todo el año, incluso años atrás fueron hasta 32, eso es bueno para el pueblo, se queden o no todos a vivir aquí de forma permanente. No nos sobra población. Ya sabemos que podemos ser un destino profesional más o menos atractivo pero lo que es cierto es que por nuestra masa forestal necesitamos a un retén por los trabajos de prevención que se realizan antes de cada verano y por los posibles fuegos», agrega Chaves. «Así se lucha también no solo contra los daños a la naturaleza sino contra la despoblación», agrega.

La Consejería de Agricultura expresa que la Administración lleva «analizando y estudiando varios años» un nuevo Plan de Ordenación Recursos Humanos, con el que se pretende «una distribución adecuada de los recursos humanos con los que cuenta el Plan Infoex y cuyas consecuencia quedan dentro del fin último de la Administración, que no es otro que el servicio a la ciudadanía».

Entre otras cuestiones, ese Plan pretende igualar en números de efectivos todas las unidades del Infoex, de forma que se establecen unidades de 10, 12, 14 ó 16 puestos de Bomberos/as Forestales conductores durante todo el año (personal continuo). «Atendiendo a razones de operatividad, eficiencia y seguridad se establece por tanto en 10 efectivos el número mínimo de componentes que forma una unidad de prevención y extinción del incendios del Infoex con personal continuo.

Explica a Agricultura que con los nuevos trabajadores fijos discontinuos contemplados, son contrataciones que «obedecen a un carácter cíclico de la naturaleza del contrato, en este caso se trata de funciones específicas de peligro alto; en concreto la vigilancia y el refuerzo de las propias unidades de extinción por huecos que se puedan producir durante este periodo».

En el caso de Villarta de los Montes las necesidades se establecen en 6 las plazas de naturaleza discontinua y son 6 las nuevas plazas que se han creado en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).