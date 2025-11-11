Villafranca acogerá la Jornada Diocesana de la Juventud el sábado

Redacción Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Archidiócesis de Mérida-Badajoz se prepara para vivir uno de sus eventos más multitudinarios y especiales: la Jornada Diocesana de la Juventud (JDJ), que este año será en Villafranca de los Barros el próximo sábado, 15 de noviembre.

Más de un millar de jóvenes, catequistas y sacerdotes «llenarán las calles de la ciudad en una jornada de fe, formación y fraternidad en torno al lema del encuentro que organiza la Delegación de Juventud y se ha diseñado como una experiencia completa que mezcla la espiritualidad con la dinámica de una auténtica fiesta juvenil», informa la organización en una nota.

El día comenzará en la zona del recinto ferial, donde serán recibidos por un equipo de más de un centenar de voluntarios de la parroquia de Santa María del Valle de Villafranca. Tras la acreditación, un paseo comunitario guiará a los jóvenes hasta la plaza del Corazón de María, con un alto en la avenida de la Constitución para tomar un desayuno.

El epicentro de la mañana será precisamente en la plaza del Corazón de María, donde tendrá lugar el acto de acogida oficial.