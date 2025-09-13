HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Feria del Cristo

Valverde despedirá el verano con la feria del Cristo de la Misericordia, su patrón

Este domingo tendrá lugar la procesión

Fernando Negrete Sosa

Fernando Negrete Sosa

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:27

El verano en Valverde de Leganés se despide con una nueva celebración, la Feria del Cristo, una cita marcada en rojo en el calendario festivo del municipio y que cada año reúne a vecinos y visitantes al patrón de la localidad, el Santísimo Cristo de la Misericordia.

Tras las actividades de este sábado con una nueva gala de flamenco y un concierto con éxitos de la música pop, el programa continúa este domingo, día más destacado y dedicado al patrón. La jornada comenzará a las 11.00 horas con la solemne misa y la procesión, uno de los momentos más esperados del año ya que el Cristo no salía por este día desde hace seis años. El recorrido estará acompañado por la Asociación Cultural Banda de Música de Valverde de Leganés.

Ya por la tarde, a las 18.30 horas, tendrá lugar el espectáculo ecuestre 'Conjunto de baile y caballo', en el auditorio municipal y cuyas entradas podrán adquirirse en taquilla a un precio de 5,00 euros.

