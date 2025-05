The Soulers abre el Black Sound Fest este sábado en el Teatro Imperial de Don Benito Comienza el ciclo de conciertos del festival este 1 de febrero con la banda asturiana

Comienza el ciclo de conciertos Black Sound Fest en el Teatro Imperial de Don Benito con The Soulers. Este sábado, 1 de febrero, la banda asturiana formada por Alfonso Castrillo (batería), Esther Yuste (voz), Sonsoles Rodríguez (teclado y coros), Gustavo Pérez (guitarra y coros), José R. Ibáñez (bajo) y Kiko Flores (saxo), abrirá el festival.

Sus seis componentes proceden de distintos mundos y estilos musicales a nivel profesional, lo que proporciona una gran versatilidad y eclecticismo a un sonido que encuentra en el soul su nexo de unión. La banda nace en 2019 con la idea de grabar un pequeño EP, pero tras meses de un intenso trabajo creativo y buenas sensaciones, el proyecto crece y ve la luz su primer LP 'From side to side' (2020), un álbum de nueve canciones repleto de tintes de Soul, Jazz y R&B.

En 2022, surge un segundo trabajo en estudio de título homónimo, el EP The Soulers, en el que se aprecia una evolución y mayor homogeneidad compositiva que mira hacia el neo soul y el funk. En estas nuevas composiciones se conjuga una interesante mezcla de influencias y referencias musicales que mantienen vivas esas reminiscencias de la música popular norteamericana ya presentes en su álbum debut, y que definen una clara evolución que toma el relevo a temas como «Other pain, other soul» o «Broken toy» de su primer disco.

En 2019 la banda debutó en los escenarios participando en el 'XXIII concurso de Rock Ciudad de Oviedo', en el que obtuvo el tercer premio. Al año siguiente, y coincidiendo con la publicación de su primer disco, The Soulers fueron seleccionados en la 2ª convocatoria estatal que organiza la SGAE y el Instituto de RTVE para realizar una grabación en directo (audio y vídeo)1 de algunos de los temas de la banda. En 2021, continuaron recogiendo éxitos y ganaron el Premio AMAS2 en la categoría de 'Mejor Disco (Otras escenas)' gracias a su álbum debut 'From side to side'. A lo largo de 2022 llevaron a cabo una gira por todo el país tras haber sido seleccionados en la convocatoria estatal del circuito Girando por Salas en su XIIª edición.

También formaron parte de la programación de los festivales Silfest y La Grapa Black Music Festival, compartiendo escenario, en este último, con artistas y bandas de renombre de la escena soul nacional e internacional, tales como JP Bimeni; Carlton J. Smith; Lehmanns Brothers; Vanessa Collier; Travellin' Brothers; o Alexis Evans, entre otros.

A lo largo del pasado año 2023, The Soulers han realizado una amplia gira de conciertos que les ha llevado por todo el territorio nacional, algunos de ellos como parte del programa Dinamizarte del Instituto para la Transición Justa