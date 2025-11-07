La tercera Ruta de los Belenes de Don Benito abre el plazo de inscripciones

E. Domeque Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Don Benito abre a toda la ciudadanía la inscripción a la tercera edición de la Ruta de los Belenes. «De nuevo abrimos las puertas a todos los vecinos y vecinas que deseen compartir su belén y formar parte de este recorrido navideño lleno de encanto», explican desde el Consistorio invitando a formar parte de este tradicional reclamo navideño.

De este modo, desde la concejalía de Comercio, encargada de impulsar parte de la programación de Navidad en Don Benito, proponen a toda la ciudadanía «llenar Don Benito de luz, alegría y tradición formando parte de una experiencia única que hará brillar nuestras calles con el verdadero espíritu navideño».

El formulario se puede descargar a través de la página web municipal y se debe entregar antes del 18 de noviembre. En la documentación publicada no se hace mención de ningún requisito. Las inscripciones se pueden entregar en la Oficina de Comercio.