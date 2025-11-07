HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El plazo de inscripción está abierto hasta el 18 de noviembre. E. D.

La tercera Ruta de los Belenes de Don Benito abre el plazo de inscripciones

E. Domeque

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Don Benito abre a toda la ciudadanía la inscripción a la tercera edición de la Ruta de los Belenes. «De nuevo abrimos las puertas a todos los vecinos y vecinas que deseen compartir su belén y formar parte de este recorrido navideño lleno de encanto», explican desde el Consistorio invitando a formar parte de este tradicional reclamo navideño.

De este modo, desde la concejalía de Comercio, encargada de impulsar parte de la programación de Navidad en Don Benito, proponen a toda la ciudadanía «llenar Don Benito de luz, alegría y tradición formando parte de una experiencia única que hará brillar nuestras calles con el verdadero espíritu navideño».

El formulario se puede descargar a través de la página web municipal y se debe entregar antes del 18 de noviembre. En la documentación publicada no se hace mención de ningún requisito. Las inscripciones se pueden entregar en la Oficina de Comercio.

