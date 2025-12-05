El teatro negro revive la memoria oral

P. CORDOVILLA Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Tras meses de intenso trabajo comunitario y creatividad intergeneracional, el espectáculo 'Donde habitan las leyendas' se estrena este sábado a las 19.00 horas en la Casa de la Cultura Luis Landero. Este proyecto, impulsado por la Asociación Escuela de Jóvenes para Educar por la Igualdad La Sombrilla en colaboración con Bernalina Producciones, y financiado por el Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, es «un vibrante homenaje a la tradición oral y a la identidad local», señalan los organizadores. El público podrá disfrutar de la magia del teatro negro, junto a sombras, proyecciones multimedia, y música en directo, dando vida a las historias que han forjado el espíritu de la localidad.