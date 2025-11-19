HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CASTUERA

Teatro, música y el 25-N en la agenda del mes en Castuera

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

F. VÁZQUEZ. Teatro, música y la conmemoración del 25-N destacan en la programación diseñada por la concejalía de Cultura e Igualdad para la segunda quincena del mes. El día 21 Almor Teatro representará la obra 'Castúa'. El sábado 22 la Escuela Municipal de Música ofrecerá el tradicional concierto de Santa Cecilia. Para el 25 de noviembre se organizarán actividades con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El miércoles 26, el grupo La Triple pondrá en escena la comedia de pareja 'Desde el principio', y habrá un taller de defensa personal femenina. Y hasta el día 28, la Universidad Popular acoge la exposición 'Recuerdos', de Jesús Vaquerizo Sanguino.

