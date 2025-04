El SES indemnizará a la familia de un paciente fallecido al que perforaron la vejiga

El Servicio Extremeño de Salud (SES) admite haber cometido mala praxis con un paciente de 77 años al que perforaron la vejiga en la resección ... de un tumor (RTU vesical) e indemniza a la familia sin necesidad de acudir a los tribunales.

Según detalla la asociación El Defensor del Paciente, lo habitual es que estas situaciones se resuelvan con un juicio, después de que la Administración pública niegue la mala praxis y los perjudicados acudan en consecuencia a los tribunales. Por esto, este sindicato agradece al SES por actuar «con la diligencia y la buena fe debidas tras un mal funcionamiento».

Evolución del caso

Los hechos sucedieron en 2021. A finales de septiembre, el paciente J. C. B. (la familia no ha querido revelar su identidad) se sometió a la operación donde se produjo esta perforación, que le produjo «mucho dolor», tal y como cuenta a HOY la hija del fallecido. Para resolver este incidente que provocaba la salida continua de orina, los médicos del Hospital Don Benito-Villanueva que le atendieron optaron por colocar una sonda para evacuar el líquido libre en lugar de intervenir quirúrgicamente para reconstruirlo.

El sangrado fruto de la lesión y la decisión de no reconstruir la vejiga favoreció la formación de coágulos que llenaron la vejiga, obstruyeron el uréter e incluso afectaron a los riñones. «Fue en decadencia», relata su hija.

Extraer dichos coágulos con una sonda no fue posible, y los lavados vesicales tampoco fueron una solución a la situación, que «ya no tenía remedio» y culminó con una cirugía límite de la que el hombre, en su estado de salud, no pudo soportar. Falleció días más tarde.

Reclamación de la familia

La principal reclamación la familia a nivel médico se basó en la decisión de no reconstruir la vejiga una vez realizada la perforación, así como en la falta de información que sufrieron los familiares en las horas anteriores a su muerte.

La madrugada de ese 2 de noviembre la familia, incluida la propia hija, se personó en el hospital para visitar al paciente, y según comenta «no avisaron de que la situación era límite». Incluso la propia pareja del fallecido, que estaba en el centro médico cuando su marido falleció, ya de día unas horas más tarde, «no era consciente del alcance» de la situación.

El pasado mes de febrero percibieron una indemnización del SES por la reconocida mala gestión del caso. La hija apunta que se les ha pagado al poco tiempo de recibir la notificación, aunque la cantidad económica no es prioritaria para una familia más dolida por no creer que vaya a haber consecuencias como, en sus palabras, la inhabilitación del médico responsable.

Otros casos

La familia ha evitado realizar cualquier declaración sobre la cuantía percibida. La defensa del caso ha sido ejercida por el Letrado D. Eduardo Curiel, especialista en Derecho sanitario y adscrito a los Servicios Jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente'.

La semana pasada HOY publicó que el SES deberá pagar un millón y medio de euros por un error ocurrido hace cinco años en un quirófano del Universitario de Badajoz, donde una cirugía cardiaca dejó tetrapléjico a un joven de 26 años.