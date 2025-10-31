El SES implanta una consulta urológica en los hospitales del área de Llerena-Zafra
Redacción
Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha implantado una consulta de Enfermería Urológica en el área de salud Llerena-Zafra destinada a mejorar la atención ... a los pacientes urológicos, complementando las consultas específicas de urología funcional, suelo pélvico, andrología y cáncer urológico avanzado.
La consulta está coordinada por una enfermera especializada que colabora con el servicio de urología y se ha establecido en los dos hospitales.
La actividad asistencial incluye el manejo de sondas y catéteres, la realización de curas y mantenimiento de heridas y ostomías, el adiestramiento en técnicas de autocateterismo y rehabilitación del suelo pélvico, así como el asesoramiento nutricional y la entrega de cuestionarios clínicos específicos.
También se realizan estudios urodinámicos, técnicas de biofeedback y tratamientos de neuroestimulación.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión