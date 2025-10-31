El SES implanta una consulta urológica en los hospitales del área de Llerena-Zafra

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha implantado una consulta de Enfermería Urológica en el área de salud Llerena-Zafra destinada a mejorar la atención ... a los pacientes urológicos, complementando las consultas específicas de urología funcional, suelo pélvico, andrología y cáncer urológico avanzado.

La consulta está coordinada por una enfermera especializada que colabora con el servicio de urología y se ha establecido en los dos hospitales.

La actividad asistencial incluye el manejo de sondas y catéteres, la realización de curas y mantenimiento de heridas y ostomías, el adiestramiento en técnicas de autocateterismo y rehabilitación del suelo pélvico, así como el asesoramiento nutricional y la entrega de cuestionarios clínicos específicos.

También se realizan estudios urodinámicos, técnicas de biofeedback y tratamientos de neuroestimulación.