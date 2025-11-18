La Semana Santa de Don Benito aspira a ser Fiesta de Interés Regional

E. Domeque Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Don Benito ha celebrado este fin de semana la primera gala del Olivo de Plata, un premio impulsado por la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, María Santísima de la Esperanza y Mártir San Sebastián, con la colaboración del Ayuntamiento y la Junta de Cofradías.

La cita nace con la vocación de rendir homenaje al patrimonio cofrade de Extremadura y reconocer la labor de quienes contribuyen a engrandecer la Semana Santa.

La iglesia parroquial de Santiago acogía una solemne eucaristía que contó con la participación de la Agrupación Coral de Don Benito. Posteriormente, la recién renovada Casa de los Guillén acogió el acto de presentación de la propia gala donde se hizo un repaso por la Semana Santa dombenitense y la regional.

Al acto, al que asistía una nutrida representación de las hermandades y cofradías de la localidad, acudió el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Marcos Mateo, junto a la alcaldesa, Elisabeth Medina.

Una cita en la que se abogó por impulsar la Semana de Pasión de Don Benito y donde se aprovechó para solicitar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional, «lo que supondría un impulso para el turismo, la economía local y la promoción cultural».

La programación continuó con una mesa redonda protagonizada por artistas y artesanos del mundo cofrade, quienes compartieron su trayectoria y la relevancia de su trabajo para la creación y conservación del patrimonio religioso.

Durante el encuentro se puso encima de la mesa el trabajo que hay detrás de arreglos florales, agrupaciones musicales o la vestimenta de los titulares de cada hermandad.

Entrega de premios

La gala culminó con la entrega de los primeros premios Olivo de Plata, destinados a reconocer a entidades, hermandades y creadores que contribuyen de forma destacada al desarrollo y promoción de la Semana Santa.

En esta primera ocasión, los reconocimientos recalaron en las ciudades de Mérida, Cáceres y Badajoz. A nivel nacional, en esta primera edición se reconoció a la Asociación de Arte Sacro de Sevilla.