La segunda edición del «Arroz ibérico» ayudará a los enfermos de ELA

ELA Extremadura recibirá este año todo lo recaudado en la segunda edición del 'Arroz Ibérico'. Una iniciativa de las empresas locales Catering La Peineta y Pub Chamán que el pasado año logró recaudar 2.500 euros a favor de la Asociación Oncológica Tierra de Barros.

La cita será en esta ocasión el domingo 30 de noviembre desde las 13.00 horas en la plaza de Espronceda. Y desde la organización esperan repetir unos números que en la pasada edición llevaron a servir más de 400 platos, que correspondían a los 40 kilos de arroz cocinados. Los tickets al precio de seis euros, que incluyen un plato de arroz y una consumición, estarán a la venta en el establecimiento hostelero.

Durante la presentación de la actividad, Rubén Checa, de la Asociación ELA Extremadura, agradeció a estas empresas el haberlos elegido para esta segunda edición. «Gestos y actividades como esta nos ayudan en nuestro día a día», señaló Checa, que recordó que el número de afectados por esta enfermedad no ha dejado de crecer desde la fundación de la asociación en 2017.

El presidente señaló además que Almendralejo cuenta, sin que se exista una explicación al respecto, «con un número importante de afectados dentro del registro de enfermos en la región».

