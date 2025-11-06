Los Santos de Miamona será una de las sedes del festival de cine LGTBI 'FancineQueer'

Los Santos de Maimona es una de las sedes oficiales del Festival Internacional de Cine LGBTI de Extremadura 'FanCineQueer', que organiza la Fundación Triángulo con ... el objetivo de visibilizar la diversidad y celebrar la pluralidad afectiva, sexual y de género a través del cine.

El festival, que se celebrará del 7 al 16 de noviembre, apuesta por el mundo rural con presencia en 37 municipios de Extremadura. Dentro de las actividades programadas en su 28 edición, el próximo jueves 13 de noviembre se proyectará en el Teatro Cine Monumental de la localidad, a las 20.00 horas, el largometraje 'Muy Lejos' ('Molt Lluny'), un drama que gira en torno a la inmigración.

El certamen está organizado por Fundación Triángulo y cuenta con la colaboración de la escuela OFF ESCARC, la Junta, el Instituto de la Juventud, la Filmoteca y la Diputación de Badajoz.