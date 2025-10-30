San Vicente de Alcántara homenajea a las víctimas de la Guerra Civil
P. Cordovilla
Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00
El Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara celebrará este próximo viernes, 31 de octubre, el XVIII homenaje «a los que dieron su vida por la ... libertad, la democracia y la justicia social». El acto solemne, que se llevará a cabo a las 17.00 horas en el cementerio municipal, adquirirá este año una dimensión especial con la inauguración de nuevas placas en el monumento a las víctimas. Tras un intenso trabajo de investigación y atendiendo a las peticiones de los vecinos y vecinas «con familiares represaliados», el listado de nombres y apellidos de las «víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista» se ha duplicado, pasando de 71 a 146 personas homenajeadas. Este significativo aumento busca dar visibilidad y dignidad a todas aquellas personas represaliadas con la documentación recopilada.
