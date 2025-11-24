Ricardo Bermejo gana el 'García de la Huerta'

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

DAVID APOLO. El Instituto Suárez de Figueroa de Zafra hizo entrega del XVII Premio de Poesía 'García de la Huerta' al fuentecanteño Ricardo Bermejo Álvarez, por su poemario 'Musaico'. El reconocimiento está dotado con 1.200 euros y la publicación del poemario.

También se hizo entrega del Premio Juvenil, en su tercera edición, a Shamira Madera Gallardo, alumna de 3º de ESO del IES Bárbara de Braganza (Badajoz), por su poemario 'Conjugaciones. Verbo transmutar', dotado con 300 euros y la publicación del poemario.

Como novedad, el acto se celebró a mediodía en el salón de actos del centro, con el objetivo de hacer partícipe al alumnado y profesorado del mismo. Además de los ganadores, han estado presentes el delegado provincial de Educación, Manuel Rico, el concejal de Educación, Javier Domingo Jaramillo, junto a otros miembros de la corporación municipal, y la directora, Cristina Ovejeroralejo, entre otros asistentes.