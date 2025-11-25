HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una rampa adaptada mejora la accesibilidad en Guareña

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

PEDRO FERNÁNDEZ. El pasado jueves se puso en funcionamiento la nueva rampa adaptada frente al Instituto Eugenio Frutos con la que se mejora la accesibilidad ... de las personas con discapacidad que tienen que cruzar la carretera de Don Benito EX 105. El proyecto, que lleva por lema 'Por aquí, pasamos todos', ha sido ejecutado por los alumnos del programa de formación y empleo 'Escala Guareña'. Esta iniciativa surgió por decisión de la asociación Adiscagua, junto con la Escuela Taller.

