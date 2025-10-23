El Punto de Atención Continuada de Almendralejo suma un nuevo equipo asistencial Este PAC atiende a una población de más de 33.000 personas, entre los que se encuentran casi 4.600 menores pertenecientes a las Zonas Básicas de Salud San José y San Roque

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha reforzado con un nuevo equipo asistencial el Punto de Atención Continuada (PAC) unificado de Almendralejo para mejorar la calidad asistencial y responder a la creciente demanda sanitaria, siendo la primera vez desde su creación que este PAC trabaja con tres equipos.

Este PAC atiende a una población de más de 33.000 personas, entre los que se encuentran casi 4.600 menores pertenecientes a las Zonas Básicas de Salud San José y San Roque.

La incorporación de este nuevo equipo, formado por un médico y un enfermero, permitirá reducir los tiempos de espera de la población atendida, disminuir la carga asistencial sobre los profesionales sanitarios, mejorar la calidad y efectividad de la atención continuada y garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de una población altamente demandante.

La actuación será evaluada mediante indicadores como la reducción de la presión asistencial, la mejora en los tiempos de atención y la satisfacción de los usuarios del PAC, con el fin de asegurar su eficiencia en términos de salud y bienestar social.

Con esta medida, el Gobierno de María Guardiola reafirma su compromiso con la mejora de la sanidad pública extremeña.

