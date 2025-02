Puebla de la Calzada sufre problemas de telefonía e Internet desde hace tres semanas No se ha hecho oficial el origen de estas incidencias que están causando malestar entre la ciudadanía, sobre todo ahora la que vive en el centro del municipio

Celestino J. Vinagre Lunes, 17 de febrero 2025, 14:01 Comenta Compartir

En Puebla de la Calzada (5.859 habitantes, Vegas Bajas del Guadiana) no funciona bien ni la telefonía móvil ni Internet. Desde hace tres semanas, ... los poblanchinos sufren deficiencias en el suministro, con cortes intermitentes, sobre los que no hay información oficial que aclare el origen de estos problemas. «Rumores hay unos cuantos pero información concreta de porqué esta pasando no la hay. Al menos, hasta el momento», comenta Juan María Delfa, alcalde de La Puebla a HOY. Delfa circunscribe las interrupciones en el suministro de telefonía e Internet ahora a la zona centro de la población.

Desde la penúltima semana de enero se tiene constancia de esa deficiencia. De hecho, el Ayuntamiento publicó en una red social el 29 de enero que los vecinos podían reclamar en la Oficina de Información en colaboración con la Oficina del Consumidor. Allí se han empezado a acumular las denuncias contra el servicio telefónico. «Primero se habló que era una cuestión de un repetidor de telefonía. Después del cableado que va por las fachadas, el aéreo. Sinceramente no tengo información oficial al respecto. Solo puedo asegurar que una empresa nos ha pedido permiso para realizar nuevas canalizaciones subterráneas vinculadas con el servicio telefónico», agrega Juan María Delfa. Tampoco el alcalde poblanchino puede confirmar que el origen de estas deficiencias pueda ser el sabotaje, con el destrozo de algunos tramos de línea, una de las hipótesis que circula por el municipio. Admite el regidor de Puebla de la Calzada que hace dos semanas la situación era peor porque afectaba a más partes de la localidad. Ahora, indica, se concentra en la zona centro. De esta manera, se han visto afectados, de una forma u otra, gran parte de la población así como los servicios de empresas. HOY ha preguntado a Telefónica por los problemas en el municipio de las Vegas Bajas. Este diario no ha recibido aún respuesta.

