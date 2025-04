Renuncia toda la lista del PSOE de Talavera para que su candidata a la Alcaldía sea concejala ya

«Nos ha pasado de todo en esta legislatura. Voy a entrar como concejala cuando quedará un pleno o si acaso dos para terminarla». Cristina ... Núñez Fernández, a punto de cumplir 34 años, tomará acta de edil socialista en el Ayuntamiento de Talavera la Real en un pleno ordinario que debe celebrarse a finales de marzo. De esta forma, la que será candidata del PSOE en los próximos comicios de mayo pasará a formar parte del Consistorio, como era la apuesta de su partido desde hace meses, tras la dimisión por diversos motivos de hasta tres concejales de su grupo, la renuncia de otros que podían tomar esas actas y el fallecimiento de una persona que iba en los puestos siguientes de la candidatura.

Núñez no formaba parte de la lista para las elecciones de 2019 y el PSOE quería darle visibilidad ahora en el Pleno talaverano antes de acabar la legislatura. Para esto se han tenido que producir múltiples vacantes en su candidatura, algunas absolutamente imprevistas como la muerte de un integrante de la misma, y que esto se viera reflejado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es lo que aparece este jueves en el BOE, que recoge que la Junta Electoral Central valida el nombre de Cristina Núñez para ser edil del PSOE para cubrir la vacante dejada por su grupo municipal desde mitad del año pasado. Eso, para un pueblo como Talavera, de 5.200 vecinos, no es nada normal porque para eso ha tenido que 'correr' toda la lista socialista, esto es, los 13 nombres titulares más tres suplentes.

En marzo del año pasado, Cristina Núñez, trabajadora social, y exdiputada provincial, fue elegida secretaria local del PSOE de Talavera, que ha sufrido una profunda renovación en esta legislatura con vistas a intentar recuperar la Alcaldía que ostenta el PP, con Manuela Sancho, desde 2015. Aunque todavía no se ha oficializado, será la candidata a la Alcaldía en mayo próximo y desde el PSOE se valoró hace un año como buena opción que formara parte del Pleno tras producirse la renuncia de un edil.

Anteriormente, otros dos concejales se había ido y habían sido cubiertos sus puestos por dos integrantes de la candidatura. Dimitió un tercero en la primavera del año pasado pero para que la alcaldable socialista entrara en el Consistorio debían producirse numerosas vacantes, la de todos que formaban parte de la candidatura de mayo de 2019. De esta forma, el PSOE podía proponer que fuera edil una persona que no estaba en la lista. Y es lo que finalmente ha ocurrido.

«Hablamos con la gente de la lista para cubrir la última vacante producida el año pasado. Unos estaban trabajando fuera del pueblo y no querían ser concejal; otros, por su situación personal, tampoco estaban dispuestos; algunos dijeron que como era la nueva secretaria general y no iba a ir en la candidatura de mayo próximo mejor no tomar el acta y que la tomara yo. De todo ha pasado. Eso más la muerte de una persona que iba en la candidatura. Todo eso fue así y el partido vio bien que también pudiera entrar en el Pleno aunque fuera al final de legislatura», explica Núñez a HOY.

«Demasiado retraso»

«Esto se ha retrasado bastante. De hecho, en diciembre pasado, entró un concejal por otro que había dimitido antes del verano y lo hizo por un pleno extraordinario. Pensábamos que yo también podía haberlo hecho entonces, tras firmarse las renuncias de los que podían sustituirlo. Pero se ha tardado demasiado. Se han hecho firmar dos veces a las personas que renunciaban que efectivamente renunciaban y se han mandado también las actas de defunción de los dos fallecidos. Parece que todo eso ha retrasado ocho meses un proceso que como mucho debía durar dos o tres», remata Cristina Núñez.

La candidata del PSOE ya tiene experiencia como concejal. Entró como tal en la legislatura de 2015 a 2019, la primera en el que Manuela Sancho (PP) resultó elegida alcaldesa. En esa legislatura Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, la designó como diputada de Cultura, Juventud y Bienestar Social. Núñez dimitió de diputada provincial en 2018 para ir a la Delegación del Gobierno como asesora. Mantuvo su acta de edil talaverana hasta junio de 2019.

La última alcaldesa socialista de Talavera fue Montserrat Caldeira. Lo fue entre 2007 y 2015. Ahora es diputada en la Asamblea de Extremadura.

En Talavera la Real, los plenos ordinarios se celebran cada dos meses. "El próximo será la última semana de marzo", confirma a HOY Manuela Sancho. La alcaldesa defiende que el trámite de renuncia de ediles y sustitutos y la toma de las actas de nuevos concejales las ha realizado el Ayuntamiento siguiendo el procedimiento "normal". Sancho gobernó de 2015 a 2019 en minoría (seis concejales de trece en la Corporación) y con mayoría absoluta desde 2019, con 9 ediles el PP por 4 el PSOE.