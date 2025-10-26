HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

San Vicente

El programa 'Cuidar-T' llegará el jueves para empoderar a la mujer rural

P. Cordovilla

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

El programa de salud y bienestar integral 'Cuidar-T' desembarcará en San Vicente de Alcántara el próximo jueves, 30, con el objetivo de «fomentar el empoderamiento físico y emocional de la mujer rural», especialmente a partir de los 40 años. La iniciativa ha sido impulsada por el Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz y cuenta con la colaboración directa de la Concejalía de Igualdad.

La jornada, que se desarrollará en el pabellón multiusos de 9.00 a 14.00 horas, busca dotar a las participantes de herramientas para trabajar el equilibrio físico y emocional, detectar hábitos alterados y favorecer la socialización y la autoestima.

La programación incluye actividades centradas en el autoconocimiento y el cuidado físico y mental, como un taller de autoconocimiento, una rutina de ejercicios GAP (glúteos, abdominales y piernas), un taller de nutrición consciente, un desayuno-tertulia, diseñado para estrechar lazos de colaboración, y un conversatorio específico sobre climaterio y menopausia, dirigido a la salud de la mujer en esta etapa vital.

