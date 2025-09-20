El presupuesto para el nuevo graderío es de 126.000 euros

Estrella Domeque Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno celebrada este pasado 19 de septiembre ha aprobado varios asuntos de interés, entre ellos, el inicio del expediente de contratación de la ejecución de las obras de construcción de una cubierta en el graderío de uno de los campos de césped artificial, el situado en la calle Portugal.

El proyecto tiene un presupuesto de algo más de 126.000 euros, impuestos incluidos. «Se da así un paso más en la futura construcción de la cubierta en este campo», explican desde el Consistorio. Cabe recordar que esta actuación está financiada a través del Plan de Grandes Ciudades de la Diputación de Badajoz, con una aportación municipal.

Además, se ha iniciado el expediente para el alquiler del alumbrado navideño que, según recoge la Plataforma de Contratación, contará con un presupuesto de 128.107 euros. También se han aprobado subvenciones a varias asociaciones locales.

