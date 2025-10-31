HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Denuncian la deficitaria señalización de la mayoría de las paradas. P. G.

El PP de Almendralejo pide que el transporte urbano cumpla lo acordado

Los populares solicitan una inspección que garantice que se cumple en accesibilidad y en seguridad hacia los usuarios del servicio

Paco Galeano

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

El Partido Popular muestra sus dudas sobre sí la empresa que presta el servicio de transporte público en la actualidad está cumpliendo con el pliego de condiciones en su totalidad. Desde el principal partido de la oposición opinan que «ante un mayor gasto se ofrece menos cobertura y peores condiciones a los usuarios». Cabe recordar que la empresa que presta en la actualidad este servicio, la villafranquesa Radibus 2020 SL, lo hace de forma transitoria hasta que se produzca la adjudicación definitiva a esta u otra empresa con cargo al nuevo pliego de condiciones, mucho más ambicioso, que prepara el equipo de Gobierno.

Hasta que eso se produzca, los populares señalan en una nota de prensa que fruto de visitas realizadas por los mismos concejales han detectado «graves deficiencias que perjudican a los usuarios». Y es por este motivo que reclaman al equipo de Gobierno que se realice una inspección por parte municipal que sea capaz de verificar, por ejemplo, «el cumplimiento del pliego en materia de accesibilidad, asegurando que los autobuses estén adaptados para personas con movilidad reducida y cuenten con los elementos de seguridad y homologación exigidos».

En la nota piden también la revisión tanto del estado de las paradas como de su señalización «para garantizar su mantenimiento y la seguridad».

