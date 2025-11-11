Unas 60 personas disfrutan de la tercera Ruta de la Chaquetía

David Apolo Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La III Ruta de la Chaquetía congregó el sábado a unas 60 personas en un recorrido por calles, plazas y el entorno natural de la ciudad. La actividad ha sido organizada por la concejalía de Sanidad, Participación Ciudadana y Medio Ambiente y la Universidad Popular de Zafra (UPZ), junto a otros colaboradores.

Fue una jornada de convivencia que unió naturaleza, degustación de productos típicos de la época y, como novedad, teatro. El objetivo de la ruta era disfrutar del entorno natural, recuperar los senderos tradicionales y, en definitiva, poner en valor el patrimonio natural, cultural y humano de la zona.

La ruta, de 3,5 kilómetros de recorrido, partió desde la plaza Grande y discurrió por plaza Chica, las calles Santa Catalina y Almendro, el Molino de Las Bóvedas o Jaraco, el camino del Muladar, Fuente Santa y Arco Jerez.