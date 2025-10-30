HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Patrocinio Becerra fue maestra en el colegio San José. HOY

Patrocinio Becerra hará el pregón de la Semana Santa de Villanueva de la Serena

Conocida de forma cariñosa como 'La Hermana Patri', la religiosa fue durante años maestra en el colegio San José

E. Domeque

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Patrocinio Becerra Cabanillas, hermana de la Congregación de las Hijas de San José, será la encargada de pronunciar el XL Pregón de la Semana Santa villanovense, el 21 de marzo del próximo año.

Natural de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda y conocida cariñosamente como 'La Hermana Patri', es religiosa de la Congregación de las Hijas de San José, que durante más de ochenta años regentaron el Colegio San José en Villanueva de la Serena. Este año 2025 se está celebrando el 150 aniversario de su fundación.

  • i

  • www.hoyvillanueva.es

Becerra ejerció como maestra en dicho colegio varias décadas, por lo que ha formado a cientos de villanovenses que han pasado por sus aulas «en los valores propios de la familia Josefina, como son el trabajo, la oración y la fraternidad». También formaba parte de los 'Talleres de Nazaret'. Además, durante su estancia en Villanueva ejerció de Superiora de la comunidad de religiosas. Desde hace varios años pertenece a la comunidad de Jerez de la Frontera, donde desempeña tareas en la pastoral de las Hijas de San José.

Su presentación como Pregonera se hará en el acto 'Una nueva Semana Santa', al comienzo de la Cuaresma de 2026.

