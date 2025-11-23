HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

DON BENITO

Parque Empresarial impulsa un nuevo proyecto formativo junto a la EOI

Este primer programa del Centro de Alto Rendimiento Empresarial, que es gratuito, cuenta con 17 participantes

E. Domeque

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

La Asociación Parque Empresarial de Don Benito ha iniciado el primer programa del Centro de Alto Rendimiento Empresarial (Care) de la Escuela de Organización Industrial (EOI) que cuenta con 17 participantes en esta primera edición.

El acto inaugural contó con la alcaldesa Elisabeth Medina, acompañada por María Fernanda Sánchez, como concejal de Empleo. Ambas estuvieron acompañadas por Julio Castilla, director de Iniciativa Emprendedora y Pymes de la Escuela de Organización Industrial, y Víctor Valiente, director del Centro de Alto Rendimiento Empresarial.

Durante la visita, pudieron conocer de primera mano los objetivos de este programa como son el impulsar la competitividad de las pymes y autónomos, reforzar la innovación, y apoyar la transformación del modelo productivo y organizacional de las empresas de Don Benito.

El nuevo Care del Parque Empresarial de Don Benito es fruto de la colaboración entre esta entidad y la EOI. «Se trata de un programa innovador, gratuito y de alto valor estratégico, diseñado específicamente para el tejido empresarial local», explican desde el Consistorio.

Innovación, marketing e IA

Se trata de proyectos dirigidos a mejorar la competitividad y profesionalización de las empresas mediante un itinerario flexible que combina formación especializada, talleres temáticos, sesiones grupales y mentorías individuales personalizadas. En Don Benito, las temáticas abordarán áreas como la innovación, marketing o el uso de la inteligencia artificial para la transformación de las empresas, entre otras.

Este recurso está financiado con el apoyo del Fondo Social Europeo y de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura.

