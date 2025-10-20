El Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena acogerá el musical de Blancanieves El espectáculo, que ha pasado por la Gran Vía madrileña, será el próximo 6 de diciembre como antesala a las fechas navideñas

La antesala de la Navidad ofrecerá la oportunidad de disfrutar en Villanueva de la Serena de la obra 'Blancanieves, el musical'. Será el próximo día 6 de diciembre, en el Palacio de Congresos, a partir de las 20.00 horas. Un espectáculo familiar que ha estado en la Gran Vía madrileña, «y que se puede ver en los grandes teatros no solo de España, sino que también viajará fuera y que ahora llega a la región».

Así lo explica Ana Mansanet, concejal de Cultura, que valora que el espectáculo, a cargo de Candileja Producciones, propone una nueva versión del cuento de Blancanieves, «inclusiva y que transmite valores fundamentales para aceptar las diferencias que cada uno tiene».

La edil añade que la propuesta ofrece divertidas canciones y una espectacular puesta en escena que es posible «gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y empresas que hacen posible contar con este tipo de espectáculos tan interesantes que, además, están comprometidos con la cultura inclusiva».

Por su parte, José María Robles, gerente y productor de Staffel Producciones, subraya que es un musical familiar, «el cuento de toda la vida, pero con un gran mensaje, con emoción y cultura». Además, añade que es un espectáculo actual, con diálogos adaptados y con una gran coreografía, «transmite un mensaje inclusivo, destacando la bondad o la amistad».

Fernando Gonzalo, representante de Candileja Producciones, ha querido poner en valor el que se pueda disfrutar de este montaje que está teniendo un gran éxito a nivel nacional. Asimismo, insiste en el mensaje de la inclusión que transmite el musical, «es una obligación apostar por la inclusión y ver la igualdad en la diversidad, algo que la compañía lleva haciendo desde 2018, por lo que ha recibido varios premios».

Por último, señala que se trata de un espectáculo «moderno, con un diseño más atrevido y colorido, con otros arreglos musicales; una versión que no pierde la esencia, pero que está adaptada para que los niños disfruten y participen junto a sus padres».

Las entradas están ya a la venta a un precio de 12 euros en anticipada y 15 en la taquilla.

Se trata de la primera actividad con tintes navideños que se presenta de cara al mes de diciembre. Unas fechas señaladas que tendrán el pistoletazo de salida a finales de noviembre con el encendido oficial del alumbrado para el que este año se destina un presupuesto base de 155.000 euros, impuestos incluidos.

