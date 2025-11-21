HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Almendralejo

Ondupack, Alfonso Martínez y Lauda Díaz, reconocidos en la VI Cena de Gala Empresarial

Paco Galeano

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La VI Cena de Gala Empresarial, que congregará esta noche de viernes en las instalaciones de Bodegas Sani Viña Extremeña a más de 370 comensales, y cuya recaudación se destinará en esta ocasión a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), conoce desde ayer a los empresarios que serán homenajeados por parte de las tres asociaciones convocantes.

Se trata de la firma Ondupack, a propuesta de Ceal; la diseñadora de espacios interiores Laura Díaz Torrado, con su firma PíoPío, en representación del grupo BNI Desafío, y el empresario Alfonso Martínez Paiva, creador de las tiendas de moda infantil y complementos Alfonso, que ha sido propuesto por Asemce.

También se destaca a una serie de empresas por su apoyo a la gala. El principal recae este año en Graginsa, con el distintivo de gran embajador.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  3. 3 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  4. 4

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  7. 7 La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a examinar una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola
  8. 8 Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero
  9. 9 El protocolo de atragantamiento acaba de cambiar en 2025: así debes actuar según explica un técnico de emergencias
  10. 10

    La Junta aprueba la ampliación hasta las 1.664 plazas para su oposición del próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ondupack, Alfonso Martínez y Lauda Díaz, reconocidos en la VI Cena de Gala Empresarial