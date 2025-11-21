Ondupack, Alfonso Martínez y Lauda Díaz, reconocidos en la VI Cena de Gala Empresarial

Paco Galeano Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La VI Cena de Gala Empresarial, que congregará esta noche de viernes en las instalaciones de Bodegas Sani Viña Extremeña a más de 370 comensales, y cuya recaudación se destinará en esta ocasión a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), conoce desde ayer a los empresarios que serán homenajeados por parte de las tres asociaciones convocantes.

Se trata de la firma Ondupack, a propuesta de Ceal; la diseñadora de espacios interiores Laura Díaz Torrado, con su firma PíoPío, en representación del grupo BNI Desafío, y el empresario Alfonso Martínez Paiva, creador de las tiendas de moda infantil y complementos Alfonso, que ha sido propuesto por Asemce.

También se destaca a una serie de empresas por su apoyo a la gala. El principal recae este año en Graginsa, con el distintivo de gran embajador.