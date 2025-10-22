Obras de mejora y recuperación de edificios municipales de Alburquerque

P. Cordovilla Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Alburquerque se encuentra inmerso en una fase de restauración y pintura integral enmarcada en el plan AEPSA, una iniciativa destinada a mejorar la imagen del casco histórico y de los edificios municipales.

El edificio consistorial, que llevaba años sin recibir mantenimiento, está siendo objeto de una renovación completa de su fachada. Los trabajos incluyen la recuperación del color blanco original, que en los últimos años había sido sustituido por un tono amarillento, combinándolos ahora con matices beige en jambas y elementos decorativos. Las ventanas conservarán su color actual tras un proceso de limpieza, mientras que las puertas principales, afectadas por la carcoma, están siendo reparadas por un carpintero especializado. Las rejas recuperarán también su característico color negro.

Fuentes municipales aseguran que la ejecución de las obras se ha tenido en cuenta la protección de la fauna local, «respetando los periodos de nidificación de las golondrinas», verificando la situación de cada nido antes de proceder a su retirada.