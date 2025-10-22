Nueva campaña de desratización y desinfección en la red de alcantarillado de Castuera

Redacción Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Castuera ha iniciado una nueva campaña de desratización, desinsectación, y desinfección de arquetas y pozos de registro en todas las calles del municipio con el objetivo de eliminar las plagas de ratas, cucarachas y de otros insectos que puedan concertarse en la red de alcantarillado.

Fuentes del Consistorio señalaron que los trabajos, de los que se encarga la empresa Control de Plagas La Serena, se iniciaron lel pasado viernes y se prolongarán a lo largo de los próximos días.

Esta actuación, que se viene realizando de manera periódica hasta cuatro veces al año, es la cuarta de este 2025, y como en las anteriores se pretende que sea lo más exhaustiva y completa posible para garantizar que toda la red de alcantarillado esté en perfectas condiciones de salubridad y libre de plagas todo el año. Entre los meses de noviembre y diciembre, se realizará la cuarta y última del año.

Para realizar estos trabajos, la población se ha divido en dos sectores tomando como eje parque de Santa Ana, con el fin de causar el menor trastorno posible al tráfico rodado.