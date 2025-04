IX Noche en Blanco, el próximo sábado en Segura de León

ANTONIO J. MAYA ROMERO Miércoles, 9 de octubre 2024, 08:34 Comenta Compartir

El próximo sábado se celebra la IX Noche en Blanco. Con el titulo 'Me parto y me mondo', pretende conseguir la risa. El primer acto se celebra en la parroquia. Empieza a las 19.00 horas y en él se hablará de la restauración de la Virgen de la Antigua (imagen del siglo XIII). Después con distintas horas, escenarios y locales se irán desarrollando el resto de actividades. Habrá música, teatro, monólogos, exposición de viñetas, etc.