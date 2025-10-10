Una mujer de 79 años pierde 900 euros al ser víctima del timo de la estampita en Almendralejo También entregó diversas joyas a los embaucadores

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Almendralejo, en colaboración con agentes de la Guardia Civil, han procedido a la detención a tres personas por su presunta autoría de un delito de estafa.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia interpuesta en Almendralejo por la víctima, una mujer de 79 años, quien manifestó que tras ser persuadida por dos hombres y una mujer, acabó entregando 900 euros en metálico y diversas joyas, cayendo así en el «timo de la estampita».

Dicha estafa se basa en la simulación de una situación de aparente confusión mental por parte del estafador («el tonto»), quien ofrece una gran suma de dinero o bienes de alto valor a cambio de una cantidad aparentemente menor, supuestamente para ayudarlo con algo que no puede hacer por sí mismo. En este hecho delictivo, aparece la figura de un segundo y tercer estafador («gancho») el cual interviene para persuadir a la víctima de que el negocio es seguro y muy rentable. Las víctimas, terminan entregando sus ahorros a cambio de lo que creen que son billetes de curso legal, que en realidad son recortes de papel.

Los agentes llevaron cabo las gestiones tendentes al esclarecimiento de este delito, dando como resultado la plena identificación de los tres presuntos autores, sobre quienes activaron una orden de detención. Con dicha requisitoria, agentes de la Guardia Civil procedieron a su detención el pasado ocho de octubre en Pravia (Asturias).

Cabe reseñar que estas personas, dos hombres y una mujer, de entre 20 y 30 años de edad, cuentan con un amplio historial delictivo por este tipo de estafa en todo el territorio nacional. Los detenidos, tras la instrucción del pertinente atestado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.