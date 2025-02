Un muerto y dos heridos tras una salida de vía entre Valdehornillos y Alonso de Ojeda

Rubén Bonilla Badajoz Sábado, 10 de agosto 2024, 07:53 | Actualizado 14:01h. Comenta Compartir

Un muerto y dos heridos, uno grave y otro leve. Este es el balance del accidente de tráfico ocurrido alrededor de las 00.00 horas de este en el denominado Camino Secundario nº 4, que une las pedanías de Alonso de Ojeda, perteneciente al municipio cacereño de Miajadas, y Valdehornillos, entidad local menor de la localidad de Don Benito.

El siniestro fue por una salida de vía y como consecuencia del mismo, según los datos aportados por el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, ha muerto un hombre y dos personas han resultado heridas. El fallecido, según ha podido saber HOY, no era el conductor y en el vehículo viajaban cuatro personas.

Hasta el lugar se desplazaron tres ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, una medicalizada, otra de soporte vital básico y una tercera desde el punto de atención continuada (PAC) desde Santa Amalia. Cuando llegaron los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de un hombre.

El fallecido es Ramón Z., de 68 años, que se había jubilado hace unos años tras haber sido encofrador. La víctima estaba soltera.

Camino peligroso

El alcalde de la pedanía de Valdehornillos, Víctor Menacho, ha contado a HOY que los vecinos de la localidad se encontraban consternados. «Me he enterado esta mañana a las 8.00 horas y no me lo podía creer», ha enfatizado.

«El accidente se ha producido en una vía de Confederación Hidrográfica del Guadiana, un camino asfaltado que se utiliza mucho para trasladarse hasta Miajadas y atrochar, para no tener que ir hasta Vivares. Se trata de una vía peligrosa ya que va siguiendo los canales de riego y tiene muchas curvas, no se puede ir a más de 50 o 60 kilómetros por hora», ha detallado Menacho, primer edil de la localidad de 641 habitantes.

Según el alcalde, el vehículo se ha salido hacia el lado contrario del canal, «han tenido suerte por ese lado», señala. «Se han salido por una cuneta que tiene más de un metro de profundidad y el vehículo ha dado varias vueltas», explica Menacho a HOY.

Excarcelación y traslado

Las otras personas heridas son un hombre de 51 años, natural de la pedanía pero que reside en Madrid, con traumatismo craneal severo, y el sobrino del fallecido de 31 años, en estado leve. Ambos fueron atendidos y trasladados hasta el hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena. Tras la valoración en el centro hospitalario, el herido grave fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Badajoz. «Se ecuentra con politraumatismo y con pronóstico reservado», han confirmado fuentes del SES.

El conductor del vehículo, de mediana edad, ha resultado herido con algunos rasguños.

En el suceso también intervinieron efectivos del parque de bomberos del CPEI de Don Benito, que tuvieron que excarcelar a los afectados del vehículo, y una patrulla de servicio de la Guardia Civil, que se ha encargado de la investigación y ha abierto diligencias.

Muertes en carretera

Con la muerte de este sábado, el asfalto se ha cobrado un total de 22 vidas en lo que va de año. Durante el mes de agosto ya son tres las víctimas mortales en siniestros viales, tras el accidente mortal del 2 de agosto de Madroñera en el que murió un hombre de 67 años y el ocurrido el jueves, 8 de agosto, en el que murió otro varón de 43 tras un choque frontal entre una furgoneta y un camión cerca de Azuaga.

En julio se han dejado la vida en el asfalto un joven de 20 años, que falleció en la A-5 el día 11, justo a la entrada del túnel de Miravete, y otro joven de 18 años perdió la vida en la A-66, cerca de Mérida. El último fin de semana del mes pereció atropellado un vecino de Fregenal de la Sierra, en la N-435.