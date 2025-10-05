Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida La víctima tenía 44 años y era vecino de la localidad valverdeña

Así ha quedado el vehículo accidentado en la carretera BA-125, cerca de Valverde de Mérida, en el que ha perdido la vida una persona.

R.H. Domingo, 5 de octubre 2025, 08:44 | Actualizado 10:02h.

Una persona ha perdido la vida en las carreteras extremeñas durante la pasada madrugada. Según detalla el Centro de Atención de Urgencias y Emergencia 112 Extremadura, un hombre de entre 40 y 50 años ha muerto tras una salida de vía en la carretera BA-125, concretamente entre los kilómetros 4 y 5, cerca de Valverde de Mérida.

La Guardia Civil ha confirmado a HOY que la persona fallecida tebía 44 años y residía en la localidad valverdeña.

El informe del 112 Extremadura señala que se ha recibido una llamada en la centralita sobre las 6.40 horas en la que alertaba que un vehículo se había salido de la vía y el conductor se encontraba atrapado dentro.

Así, desde el centro de atención de urgencias se movilizó a Guardia Civil de Tráfico del subsector de Badajoz y bomberos del CPEI del parque de Mérida, que realizaron las labores de rescate de la persona atrapada. Además también se desplazaron sanitarios en una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud.