HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
Así ha quedado el vehículo accidentado en la carretera BA-125, cerca de Valverde de Mérida, en el que ha perdido la vida una persona. HOY

Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida

La víctima tenía 44 años y era vecino de la localidad valverdeña

R.H.

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:44

Comenta

Una persona ha perdido la vida en las carreteras extremeñas durante la pasada madrugada. Según detalla el Centro de Atención de Urgencias y Emergencia 112 Extremadura, un hombre de entre 40 y 50 años ha muerto tras una salida de vía en la carretera BA-125, concretamente entre los kilómetros 4 y 5, cerca de Valverde de Mérida.

La Guardia Civil ha confirmado a HOY que la persona fallecida tebía 44 años y residía en la localidad valverdeña.

El informe del 112 Extremadura señala que se ha recibido una llamada en la centralita sobre las 6.40 horas en la que alertaba que un vehículo se había salido de la vía y el conductor se encontraba atrapado dentro.

Así, desde el centro de atención de urgencias se movilizó a Guardia Civil de Tráfico del subsector de Badajoz y bomberos del CPEI del parque de Mérida, que realizaron las labores de rescate de la persona atrapada. Además también se desplazaron sanitarios en una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  3. 3 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  4. 4 Cáceres enloquece con el brunch
  5. 5

    La Diputación licita por 25 años el complejo turístico La Serrana
  6. 6 Los viajes del Imserso arrancan el 8 de octubre en Extremadura con tarifas reducidas
  7. 7

    Badajoz recibe 12,4 millones de euros de fondos europeos para seguir creciendo
  8. 8

    Condenados por correr desnudos por Cáceres
  9. 9 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  10. 10 Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya son marido y mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida

Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida