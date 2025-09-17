HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Primeros clientes ayer en el Mercado Municipal. P. G.
ALMENDRALEJO

El Mercado Municipal de Almendralejo abre de nuevo sus puertas

Con una inversión de casi tres millones, cuenta con 14 puestos y cuatro cantinas, y abrirá de momento solo por las mañanas

Paco Galeano

Paco Galeano

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

Bajo la nueva denominación de 'La Plaza' y con una imagen moderna, el nuevo Mercado Municipal es una realidad tras la reinauguración que tuvo lugar ayer. Dotado con 14 puestos dedicados a frutas y verduras, carnes y pescados, así como dulces, se espera precisamente que la puesta en marcha del recinto sirva de estímulo para la recuperación de una importante zona de la ciudad que ha sufrido muchos el cierre forzado de este edificio desde 2014.

También abrirán próximamente sus puertas las dos cantinas que han sido adjudicadas y se trabajará por parte del equipo de Gobierno en dotar de uso los algo más de 600 metros cuadrados que se han quedado en bruto y con la actividad que pueda acoger aún por decidir.

Historia local

Durante la inauguración, a la que además de la corporación y muchos vecinos, acudieron el delegado del Gobierno, la presidenta de la Diputación de Badajoz y la secretaria general de Economía, Empresa y Comercio, el alcalde se refirió a este nuevo espacio como un edificio «que debe servir de nuevo de encuentro para los vecinos», para añadir que «devolvemos este espacio al pueblo que era lo que quería», en una clara alusión a la intención que tuvo en su día el Partido Popular de dar un uso cultural a todo el edificio descartando su uso histórico como mercado de abastos.

Sobre la obra, Ramírez Morán aseguró que «la intervención ha sido respetuosa con el original, integrando las mejoras necesarias para su uso. Este edificio no es solo suelo y ladrillo, es memoria. La plaza tiene una trayectoria que tenemos y debemos conservar», aseveró.

Espacios grises

