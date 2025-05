María Guardiola recibirá a Manuel Gutiérrez, alcalde de Alburquerque

Pablo Cordovilla Alburquerque Viernes, 9 de mayo 2025, 10:08 Comenta Compartir

Desde que hace ahora dos años comenzase la legislatura, el alcalde de Alburquerque, Manuel Gutiérrez, ha insistido reiteradamente en mantener una reunión con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a fin de transmitirle en persona los problemas acuciantes del municipio, que con 5.000 habitantes arrastra una deuda de unos 11 millones de euros heredada de anteriores corporaciones lideradas por Ángel Vadillo. Pues bien, esa anhelada reunión va a materializarse el próximo 3 de junio en la sede de la presidencia, en Mérida: finalmente Guardiola ha accedido a recibir a Gutiérrez. Atrás queda una campaña liderada por el Ayuntamiento de Alburquerque, incluyendo una recogida de firmas respaldada por unas 700 personas y encabezada por dos reconocidos alburquerqueños: el escritor Luis Landero y la famosa periodista Isabel Gemio, donde se solicitaba la reunión.

El alcalde está convencido de que la delicada situación que atraviesa uno de los municipios más endeudados de España, teniendo en cuenta el número de habitantes, no tendrá solución si no es con la ayuda de la Administración regional. Entre los asuntos que Gutiérrez desea tratar con Guardiola se encuentran la necesidad urgente de afrontar un Plan Económico-Financiero que no conlleve el cierre de servicios sociales, el grave estado de conservación del Castillo de Luna (para el que la Junta va a destinar una partida de 400.000 euros en próximos meses), las obras paralizadas del albergue juvenil, la exclusión de la comarca de Alburquerque de las grandes planificaciones energéticas regionales, o el deterioro visible de servicios básicos como el agua potable, el pavimento y el alumbrado público, sin recursos municipales suficientes para su mantenimiento, entre otros asuntos.

Un día antes de que el alcalde recibiera esta semana la confirmación oficial de la reunión, la presidenta mantuvo un encuentro con Isabel Gemio, quien le presentó su labor al frente de la Fundación Isabel Gemio, dedicada a la investigación de enfermedades raras, y donde se pusieron sobre la mesa posibilidades de colaboración para impulsar la investigación y concienciación sobre estas patologías tan complejas. Aunque oficialmente no ha trascendido si en ese encuentro se abordó la problemática de Alburquerque, la realidad es que todo indica que así fue y que puede haber sido clave para facilitar la reunión del 3 de junio.