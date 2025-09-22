Magacela se suma a la red de miradores celestes para impulsar el astroturismo

El mirador celeste de Magacela está situado en una atalaya desde la que se domina un amplio paisaje de La Serena.

La localidad pacense de Magacela cuenta desde este pasado domingo, 21 de septiembre, con un nuevo Mirador Celeste, un recurso turístico y divulgativo disponible en otros puntos de la región. Este espacio situado a 13 kiómetros de Villanueva de la Serena está diseñado para la observación astronómica y para la sensibilización sobre la importancia de la protección del cielo nocturno.

La plataforma se ubica en el barrio de La Tahona, junto al castillo de Magacela, una atalaya desde la que se divisa una amplia extensión de territorio en la comarca de La Serena. El mirador está diseñado para ofrecer una experiencia turística tanto de día como de noche, favoreciendo la interpretación astronómica y el conocimiento del cielo estrellado como patrimonio natural.

El proyecto, que ha supuesto una inversión de 18.143,95 euros, ha sido financiado con fondos Next Generation, a través del Plan de Sostenibilidad Turística 'Paisaje Cultural La Serena', gestionado por el Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la Diputación de Badajoz.

Miradores de Extremadura

Está integrado, asimismo, en la Red de Miradores Celestes de la región, impulsado por la estrategia regional 'Extremadura, Buenas Noches', de la que la institución provincial pacense forma parte.

El mirador consiste en una piedra retroiluminada, fabricada en piedra artificial resistente a condiciones climatológicas extremas, incorpora tecnología que permite su iluminación automática de 22,00 a 00,00 horas.

De igual modo, cuenta con dos mapas estelares integrados, en concreto, uno correspondiente a los cielos de primavera y otro a los de verano, que se visualizan alternativamente durante el horario de encendido.

La inauguración ha tenido lugar en la noche de este pasado domingo, día 21, con la presencia de la diputada delegada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la Diputación de Badajoz, Ana Belén Valls; el alcalde de Magacela, Ángel Calderón; y el director del Área de Transición Ecológica de la institución provincial, Alejandro Peña.

La jornada ha incluido un programa de actividades para todos los públicos, como sesiones de planetario y una observación astronómica guiada, en la que los asistentes han podido contemplar el cielo estrellado de la comarca en condiciones «óptimas» de oscuridad.

El acto ha coincidido con el equinoccio de otoño, fenómeno astronómico que ha sido observado al amanecer desde el dolmen de Magacela, conectando patrimonio y ciencia en una experiencia «única».

Red provincial de miradores

Otros puntos de la provincia de Badajoz que disponen de miradores celestes son el Centro de Interpretación de La Berrea, en Helechosa de los Montes; la Alcazaba de Reina, en la Campiña Sur; el embarcadero de Villarreal de Olivenza; Los Chozos de la Dehesa, en La Roca de la Sierra; el centro de educación ambiental La Cocosa, en Badajoz; Galizuela, pedanía de Esparragosa de Lares; Cáparra; Fuentes de León; Alconchel; Castuera y Hornachos.